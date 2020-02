Siracusa, incontro sulle strategie per affrontare il Coronavirus

I medici siracusani hanno risposto con grande interesse all'incontro operativo organizzato dal presidente dell’Ordine, Anselmo Madeddu e dal Consiglio, per individuare strategie standardizzate e affrontare al meglio eventuali o sospetti casi di pazienti contagiati dal Coronavirus.

Il presidente dell’Ordine è stato chiaro e lineare, per non dare spazio a timori collettivi o a panico di massa, bisogna agire seguendo protocolli, già delineati dal Ministero.

Tra le linee guida emerse, innanzitutto, un’approfondita analisi della sintomatologia e una propedeutica investigazione su eventuali viaggi in zone a rischio fatti dal paziente o dai suoi contatti.

Tra i consigli alla popolazione anche quello di non cambiare il proprio atteggiamento nei confronti delle persone di origine asiatica.