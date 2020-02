Siracusa, perdita idrica su una delle tre tubazioni di adduzione al serbatoio Teracati

Perdita idrica su una delle tre tubazioni di adduzione al serbatoio Teracati. I tecnici Siam sono già sul posto e sono in corso i lavori di riparazione che dovrebbero essere ultimati nel tardo pomeriggio. A causa di questa perdita e del conseguente abbassamento del livello del serbatoio si potrà registrare una riduzione del servizio idrico in Ortigia, corso Umberto, corso Gelone, Borgata, via Torino, viale Teocrito e in tutte le strade limitrofe.