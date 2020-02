Siracusa card, una tessera unica per visitare una serie di siti culturali

Si chiama Siracusa card e dà la possibilità di accesso ad una serie di luoghi culturali pagando un totale. Questa l'iniziativa messa in campo da una serie di gestori e privati, insieme con l'obiettivo di ampliare sempre più l'offerta culturale, coinvolgendo anche siti minori, e presentata questa mattina in sede di confereza stampa al quale ha preso parte anche il sindaco Francesco Italia.

In realtà verranno messe a punto due card: una (ad una cifra più alta) che permette l'ingresso ai luoghi, l'altra che fornisce una serie di sconti sempre per i siti convenzionati.

Tra i luoghi convenzionati il Duomo, Artemision, ma anche i siti meno visitati come i Bagni ebraici, Museo del Papiro, Museo dei Pupi, Palazzo Borgia ecc.

A breve, inoltre, sarà attivata una pagina sul web che permetterà di acquistare la card anche online e quindi anche prima dell'arrivo in città. La card ha validità 72 ore e sarà venduta solo nei luoghi accreditati. Al momento aperta una collaborazione anche con l'Inda.

Sarà attiva entro Pasqua