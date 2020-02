Noto, Sp 19: domani sopralluogo di Falcone e Bonfanti nei punti della chiusura

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone e il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, domani mattina, effettueranno un sopralluogo nei 3 punti di chiusura della Sp 19, Noto-Pachino.

La strada è stata interrotta per realizzare i lavori di completamento della bretella autostradale che la collega allo svincolo di Noto.

Saranno verificate eventuali soluzioni da portare avanti per evitare che i cittadini che risiedono tra Marzamemi, San Lorenzo, Pachino e Portopalo subiscano disagi con seri rischi per la loro salute e per non danneggiare oltremodo le imprese del territorio.