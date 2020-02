Siracusa, modifica statuto Amp: botta e risposta tra Prestigiacomo e Italia

La modifica di statuto del Consorzio Plemmirio al centro di un botta e risposta al vetriolo tra il deputato nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, con la prima che parla di "scippo" e "svendita" e il secondo che la invita a tornare ad "un dignitoso silenzio".

Tutto nasce dall'approvazione da parte del commissario straordinario, della modifica di statuto proposta dalla giunta per il consorzio Plemmirio. Una modifica che stbilisce l'ingresso di un nuovo socio la stazione Anton Dohrn che va ad aggiungersi a Comun e e Libero Consorzio, con un contributo di 50 mila euro una tantum, 15 mila euro l’anno e un consulente scientifico.

Cosa questa che ha fatto registrare la reazione forte della Prestigiacomo: "Avevamo lottato tanto per mantenere in capo al nostro territorio la gestione della riserva marina, ma oggi nel silenzio assoluto con un procedura politicamente discutibile, si vuole svendere un altro pezzo del nostro territorio senza comprenderne le reali ragioni. Se ci si vuole avvalere della collaborazione di un ente esterno perché non farlo senza regalargli il 33%? Quanto accaduto appare inspiegabile, inquietante e dannoso per Siracusa".

Da qui l'appello rivolto al commissario dell’ex Provincia regionale di opporsi al cambio di statuto.

Non si è fatta attendere la replica del sindaco Italia: "Il commissariamento della provincia di Siracusa e il suo successivo dissesto hanno indotto il ministero dell’ambiente ad esprimere forti perplessità sulla prosecuzione delle attività dell’Amp che, di fatto, a seguito della riduzione del personale dell’ex provincia e del mancato contributo alla gestione, rischiava il commissariamento.

È stato, quindi, proprio il ministero- riferisce - già dal 2015 a chiedere all’amp di individuare un nuovo partner che ne consentisse il rilancio.

Dopo altri tentativi non andati a buon fine, l’area marina protetta, in un continuo e costante rapporto di interlocuzione col ministero che dura ormai da due anni, ha individuato come partner la Stazione Zoologica Anton Dohrn. Si tratta - aggiunge - di uno dei più antichi, importanti e prestigiosi enti pubblici di ricerca e formazione nella biologia marina, sotto il controllo del MIUR e della Corte dei conti. Le condizioni di ingresso del nuovo consorziato - riferisce ancora - non sono state decise né proposte dal sottoscritto ma individuate dall’Amp attraverso successive riunioni e frequenti carteggi svoltisi nella più assoluta trasparenza insieme ai dirigenti e funzionari del ministero dell’ambiente.

Nessun “colpo di mano” o “svendita” - conclude - ma il tentativo di sottrarre l’area marina ad un destino di commissariamento o di stretta sopravvivenza".