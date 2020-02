Al via la stagione agonistica del Motoclub Pegaso Siracusa

Motoclub Pegaso Siracusa ha presentato la nuova stagione alla Cittadella dello Sport al termine del match di pallanuoto fra Ortigia e Sport Managment.

Alla presentazione sono intervenuti alcuni piloti che hanno esposto le proprie moto sul solarium antistante la piscina Paolo Caldarella

"Siamo stati molto contenti di aver avuto queste moto in bella vista – ha detto il presidente dell'Ortigia Valerio Vancheri – e di aver inaugurato la stagione del Motoclub Pegaso a cui auguriamo gli stessi successi che sta ottenendo il nostro sodalizio”. Al suo fianco, Salvatore Catinello, consigliere regionale della Federmoto Sicilia nonché marito dell'attuale presidente del Motoclub siracusano, Simona Visicale, che ha presentato i piloti ai nastri di partenza.

Per il Settore Motocross, Categoria 85 Senior: Riccardo Salesi, Francesco Tognelli, Salvatore Tarascio, Samuele Rubino; per la Categoria 125 Junior: Giammaria Catinello, Luca Calcopietro, Manuel Polizzi, Salvatore Cinquerrui; per la Categoria 125 Senior: Francesco Patané; per la Categoria Mx2: Eugenio Tummineri, Pierpaolo Di Pasquale, Giuseppe Denaro; per la Categoria Veteran Mx1: Giovanni Cinquerrui. Per il Settore Trial: Massimo Firenze e Santo Sinardo. Per il Settore Enduro Giuseppe Latina, Giuseppe Bianca, Massimo Adragna, Tommaso Adragna, Salvatore Belfiore, Daniele Sanzaro, Giovanni Napolitano e Francesco Romano (detto “Tanino”, 69 anni, il più anziano pilota in attività in tutta la Sicilia, uno dei più anziani in Italia).