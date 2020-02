Priolo Gargallo, avrebbero rubato un bracciale in gioielleria: arrestata una coppia

Avrebbe commesso un furto all'interno di una gioielleria a Priolo. Per tale motivo, i Carabinieri, ieri hanno arrestato Isabella Campisi, 46 anni, disoccupata e G.C., siracusano 40enne.

I due, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbero trafugato dal bancone, un bracciale in oro dal valore complessivo di circa 800 euro, per poi nasconderlo nella borsa della donna

I Carabinieri hanno tratto in arresto la coppia, mentre la refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.