Siracusa, iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi in viale Paolo Orsi e in Corso Timoleonte

Al via a Siracusa i lavori di manutenzione per i marciapiedi di viale Paolo Orsi e Corso Timoleonte, a Siracusa. A darne notizia il sindaco, Francesco Italia.

Gli interventi costeranno 44.700 euro prelevati dal fondo di riserva del sindaco Francesco Italia. In entrambi i casi i marciapiedi, nei quali non si effettuavano lavori da tempo, sono stati danneggiati dalle radici degli alberi, che hanno causato il rigonfiamento della pavimentazione, mettendo a rischio la circolazione dei pedoni.