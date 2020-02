Siracusa, approvato anche dal Commissario Straordinario il bilancio di previsione 2020

Approvato ieri, ed in largo anticipo, il bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2020/2022.

Come si ricorda, il bilancio è stato adottato dalla Giunta lo scorso 10 gennaio e poi approvato il 18 febbraio dal Commissario Straordinario (in sostituzione del Consiglio comunale, decaduto nei mesi scorsi).

“L’approvazione in anticipo rispetto al termine di legge del bilancio e dei documenti di programmazione – ha detto l’assessore Pietro Coppa - è una novità assoluta per il Comune di Siracusa. Iniziamo a raccogliere i frutti di un lavoro avviato sin dall’inizio di questo mandato. Già lo scorso anno la Giunta aveva adottato lo schema di bilancio del 2019 nel mese di aprile, poi approvato dal Consiglio Comunale il 30 agosto. Nei prossimi 20 giorni la Giunta dovrà approvare (PEG) il Piano Esecutivo di Gestione che è lo strumento di attuazione del bilancio 2020 e che consentirà all’apparato amministrativo di realizzare gli obiettivi fissati per il 2020. Non appena la Giunta approverà il PEG conclude l’assessore Coppa - l’amministrazione organizzerà un incontro pubblico per illustrarlo.