Siracusa, Riserva Cavagrande: Cannata "Pubblicato bando per affidamento delle indagini tecniche preliminari"

Procede l'iter per la messa in sicurezza e la riapertura dei sentieri della Riserva naturale orientata di Cavagrande. A darne notizia è Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia.

"L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico ha pubblicato la gara per le indagini tecniche preliminari. Si tratta - spiega la componente della commissione regionale Attività produttive - di una serie di indagini necessarie per comprendere gli interventi da effettuare in un sito che, in passato, è stato uno tra i fiori all’occhiello del turismo locale e non solo. Un luogo di straordinario interesse che però, subito dopo l’incendio del 2014, è pressoché caduto nel dimenticatoio”.

La riapertura è possibile grazie ad un ulteriore finanziamento di quasi 2milioni di euro