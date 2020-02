Al Porto di Siracusa la nave Aita Mari che ha salvato dal naufragio 158 persone, le Sardine a bordo in segno di solidarietà

E' attraccata al Porto di Siracusa la nave Aita Mari della Ong basca Salvamento Maritimo Humanitario (SMH), che il 9 e il 10 febbraio scorso, in due operazioni, ha salvato dal naufragio 158 persone.

Un gruppo di Sardine Siracusane, ieri sera è salito a bordo per dire concretamente grazie all'equipaggio di questa nave e idealmente a tutte le navi umanitarie che operano nel Mediterraneo.

Il gruppo delle Sardine, ribadendo la solidarietà e la condivisione dei valori, ha sottolineato il No ai decreti sicurezza, l'insoddisfazione per le insufficienti modifiche proposte dall'attuale governo, la richiesta di cancellare il Memorandum Italia-Libia, il rifiuto di politiche di chiusura e di indifferenza.

Inoltre, è stata consegnata al coordinatore e responsabile del settore infermieristico, una grande sardina di carta