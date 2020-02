Tasi 2014, cartelle esattoriali in ritardo: Siracusa Protagonista con Vinciullo "Riverificare quanto inviato"

Continuano ad arrivare, con grandissimi ritardi, gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento sulla Tasi del 2014 da parte del Comune di Siracusa. A denunciare la vicenda Fabio Alota, Mauro Basile e Giuseppe Ferrazzano, del gruppo Siracusa Protagonista con Vinciullo.

"Non è accettabile - hanno dichiarato Vincenzo Vinciullo e Salvatore Castagnino - che l’Amministrazione Comunale invii un riepilogo delle imposte delle sanzioni senza indicare il motivo che sta alla base di questo insufficiente o omesso versamento. Ora sembrerebbe da una prima lettura delle cartelle dal momento che le stesse non sono state mai chiare, che alla base di questa scelta dell’Amministrazione Comunale vi sia la volontà di fare cassa e anziché utilizzare, come doveva essere fatto, la delibera di Consiglio Comunale che aumenta la detrazione, a favore delle famiglie, a partire dal secondo figlio, abbia cocciutamente voluto utilizzare la Deliberazione di Giunta Comunale voluta da Garozzo e Italia con la quale le detrazioni si applicano solo a partire dal terzo figlio".

Il gruppo Siracusa Protagonista con Vinciullo invita i cittadini a prestare massima attenzione nel pagamento e l'Amministrazione a riverificare quanto inviato"