Nel Catanese, litiga con i genitori e tenta di ucciderli: arrestato 24enne

Avrebbe tentato di uccidere i genitori, ferendoli gravemente, al culmine di una lite. Per tale motivo i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 24 anni a San Michele di Ganziaria, nel Catanese.

L'uomo ha colpito alla testa il padre, di 65 anni, con un coltello, e la madre, di 57 anni, con un cacciavite. Poi si è barricato in casa e solo dopo una mediazione dei carabinieri ha permesso l'ingresso dei medici. Il genitore è ricoverato nell'ospedale di Caltagirone con "trauma cranico minore con infrazione della teca cranica in sede fronto-parietale- sinistra con ferite lacero contuse multiple al cuoio capelluto" con una prognosi di 30 giorni. La madre è stata invece trasferita d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania dov'è ricoverata con la prognosi riservata ed ritenuta in pericolo di vita.