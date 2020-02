Coronavirus, al via lo sbarco dei passeggeri sani dalla Diamond

Dopo 14 giorni di quarantena, i passeggeri che sono risultati negativi al coronavirus e non manifestano sintomi influenzali hanno iniziato oggi a lasciare la nave da crociera ferma in Giappone con oltre 540 casi di contagio a bordo. E' atteso lo sbarco di circa 500 persone nelle prossime ore.

Tra qualche ora partirà il volo per Giappone con a bordo il personale sanitario: il compito dei medici sarà quello di effettuare uno screening sanitario sugli italiani a bordo che devono essere rimpatriati. A Ciampino, per un saluto, ci saranno anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il commissario Angelo Borrelli.

Un italiano tra quelli imbarcati sulla Diamond Princess è risultato positivo al coronavirus. È un passeggero, non un membro dell'equipaggio. Anche gli italiani a bordo della Diamond Princess osserveranno 14 giorni di quarantena una volta in Italia