Siracusa, in Prefettura la Conferenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza

La Conferenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza delle provincie di Catania e Siracusa, convocata dal Prefetto di Catania, si svolgerà venerdì alle 9.30 nella sede della Prefettura di Siracusa.

L'obiettivo è coordinare iniziative di vigilanza e controllo nelle aree rurali e coltivate tra le due province.

Inoltre, saranno esaminate le linee progettuali del sistema di videosorveglianza in ambito rurale promosso dalla Regione siciliana.

Per tale motivo è stato costituito un gruppo di lavoro, al quale partecipano anche le Forze dell'Ordine, per tracciare una mappatura dei territori che servirà per una capillare vigilanza.