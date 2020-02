Carlentini, notificato avviso conclusione delle indagini a 7 indagati per le elezioni amministrative 2018

A conclusione delle indagini delegate dal Sostituto Procuratore della Repubblica, dr. Andrea Palmieri, agenti della DIGOS della Questura di Siracusa hanno notificato a sette indagati l’Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari. Le indagini, scaturite a seguito della presentazione di un esposto di alcuni candidati consiglieri, hanno riguardato le operazioni di voto delle consultazioni amministrative dell’anno 2018 per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio del Comune di Carlentini ed, in particolare, in una sezione, nella quale erano state segnalate alcune irregolarità. All’esito delle indagini e delle opportune verifiche degli atti elettorali e delle schede di voto, il Presidente e tutti i componenti del seggio, sono ritenuti responsabili di aver inserito false indicazioni nel verbale delle operazioni elettorali e negli atti ad esso collegati, dando atto, dopo l’avvenuto scrutinio, di un numero di voti non corrispondenti al vero. Il confronto tra i dati riportati nei verbali e quelli reali rilevati dai nuovi conteggi dei voti, disposti dall’Autorità Giudiziaria nel corso delle indagini, hanno fatto emergere che nel verbale risultava un solo voto ad un candidato che in realtà ne aveva ricevuti 15 validi.