Lavori Sp 19 Noto-Pachino, Ficara, Scerra e Zito: "Vigilare su tempi e informare i cittadini su vie alternative"

Informare tempestivamente i cittadini sulle adeguate vie alternative. Questa la richiesta dei portavoce M5S Paolo Ficara, Filippo Scerra e Stefano Zito, preoccupati per la chiusura della Sp 19 Noto-Pachino per lavori. Il movimento ha avanzato la richiesta al Commissario dell'ex provincia di Siracusa e ha già contattato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

"La chiusura della Sp 19 rende in effetti difficoltosi i collegamenti con Pachino, Portopalo, Marzamemi e Vendicari. Tempistiche poco oculate, in un appalto aggiudicato nell'agosto del 2011, possono azzerare gli effetti benefici sulle economie locali di una attesa stagione estiva" - aggiungono i portavoce dei MeetUp di Noto e Pachino - "La chiusura della Sp 19 rende inoltre più complicato il lavoro di ambulanze e mezzi di soccorso in genere che, dalla zona sud della provincia, si muovono verso il più vicino ospedale."