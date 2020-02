Siracusa, la giunta approva la demolizione del chiosco in legno del Molo Sant'Antonio

Sarà demolito il chiosco in legno che si trova al Molo Sant'Antonio. Questo quanto prevede l'atto di indirizzo approvato dalla giunta comunale di Siracusa il 13 febbraio scorso.

Nel 2008 il Comune aveva stipulato una convenzione con un privato per la gestione della struttura nella quale allocare un info point con annessi servizi igienici. Alla scadenza naturale la convenzione non è stata rinnovata. A novembre scorso il Comune è rientrato in possesso del manufatto, che, come si evince dal sopralluogo effettuato a gennaio, la struttura si trova in stato di completo abbandono e degrado, anche a causa di atti vandalici subiti

Da qui la decisione di procedere con la demolizione del chiosco che può rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità. L'area che tonerà libera di circa 250 metri quadrati, sarà utilizzata per ampliare il parcheggio