Chiusura Sp Noto-Pachino, Giovanni Cafeo: "Convocheremo in audizione Cas e l’azienda"

"Convocheremo in audizione in IV Commissione l'assessore Falcone, i vertici del Cas e della ditta che sta eseguendo i lavori”.

Così interviene Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive sulla vicenda della chiusura della Sp Noto-Pachino.

“Sono consapevole - dichiara Cafeo - dell’importanza dei lavori e della necessità della loro esecuzione a regola d’arte, per provare a modernizzare una rete viaria indietro di decenni rispetto al resto d’Italia, tuttavia- prosegue - l’arteria sacrificata, e cioè la SP 19, è davvero strategica sia dal punto di vista turistitico sia funzionale, soprattutto per i residenti di Pachino e Portopalo che ad esempio con l’interruzione programmata vedranno aumentati i tempi di percorrenza per i mezzi di soccorso di circa 20 minuti”.

Pertanto sarà chiesto all’azienda di offrire certezze sulla realizzazione in tempi brevi dell’opera, al Cas e all’assessore Falcone di verificare passo passo lo svolgimento degli interventi.