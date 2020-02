Siracusa, ex lavoratori Siram in protesta questa mattina davanti al Municipio

Sit-in di protesta, questa mattina, davanti a Palazzo Vermexio, per gli ex lavoratori Siram.

Accanto a loro le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm e Ugl: “Non potevamo far mancare il sostegno a questi lavoratori – hanno sottolineato le segreterie provinciali – che sono stati estromessi dopo il cambio appalto per i servizi resi al Comune di Siracusa. E questa protesta si è resa utile perché dall'incontro con il primo cittadino, Francesco Italia, sono arrivate rassicurazioni importanti sulla vicenda. Il sindaco, infatti, si è impegnato ad affrontare la questione con la ditta che è subentrata nel cambio appalto per fare in modo che tutti i lavoratori, e non solo una parte, possano proseguire nella loro attività così come fino a pochi mesi fa”.