Carlentini, i Carabinieri incontrano gli studenti del “P.L. Nervi”

Alcune classi dell’istituto comprensivo “P.L. Nervi” di Carlentini hanno incontrato ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Augusta, per parlare di bullismo e cyberbullismo nell'ambito del progetto di cultura e diffusione della legalità fra i giovani, promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa in collaborazione con gli istituti scolastici della Provincia.

Al Maggiore Stefano Santuccio, Comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta, e al Maresciallo Maggiore Rosario Avila, Comandante della locale Stazione i ragazzi hanno posto numerose domande.

Ulteriori incontri con gli istituti scolasti sono previsti nei prossimi giorni e per tutto l’anno scolastico 2019-2020.