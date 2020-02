Ferla, casolare come base per gestire lo spaccio: arrestato un giovane, sequestrata marijuana

Avrebbe utilizzato un casolare, in territorio di Ferla, nel siracusano, per detenere e spacciare sostanze stupefacenti. A fare la scoperta i Carabinieri, a seguito di perquisizione. All'interno dell'immobile, i militari hanno trovato un involucro in cellophane contenente circa 28 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio.

In flagranza di reato, è stato quindi arrestato un giovane ferlese e tradotto agli arresti domiciliari