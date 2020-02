Siracusa, lotta alla droga nelle scuole: la Polizia municipale incontra gli studenti

Sono dieci gli istituti scolastici, di cui cinque comprensivi e cinque superiori, coinvolti in un progetto educativo di prevenzione contro il consumo e lo spaccio di droghe curato dalla Polizia municipale.

A lavorare alla buona riuscita del progetto, che ha visto il primo appuntamento all'Istituto tecnico economico e turistico “Alessandro Rizza”, il sindaco, Francesco Italia, e il comandante del Corpo, Enzo Miccoli.

“Un’iniziativa – afferma Miccoli – che rende un servizio eccellente alla comunità scolastica. L’obiettivo è di instaurare, fin dall’età adolescenziale, un senso di vicinanza e fiducia con gli 'le donne e gli uomini in divisa', promuovendo ascolto e confronto. Solo così, e grazie all’attività sinergica tra famiglie, scuole ed istituzioni in genere, sarà possibile migliorare la capacità di individuare precocemente problematiche connesse allo spaccio ed al consumo di droga e sostanze stupefacenti”.