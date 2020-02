Sorbello (Forum delle Associazioni Familiari): "Siracusa in recessione demografica"

Siracusa non sta vivendo una semplice "emergenza natalità", ma una vera e propria recessione demografica ormai strutturale. A lanciare l'allarme è Salvo Sorbello, presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari.

Da un lato la città invecchia, dall'altro i giovani emigrano e le donne non sempre riescono ad esaudire il desiderio di essere mamme.

Secondo dati Istat, negli ultimi 15 anni, nel capoluogo " siamo scesi da 123.350 residenti a 120.500, quasi 3mila siracusani in meno. - dice Sorbello - A Siracusa l’età media è alta (44,2 anni, quindici anni era di 39), coloro che hanno più di 65 anni sono il 22 per cento mentre quelli fino a 14 anni sono solo il 13% e il corrispondente indice di vecchiaia, costituito dal rapporto tra questi due dati e che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione, è di 162,9, cioè ci sono 162,9 anziani ogni cento ragazzi, mentre quindici anni fa era inferiore a 100. In sostanza, ci sono a Siracusa 55 persone a carico ogni cento che lavorano".

Sorbello individua alcune azioni da concretizzare nel più breve tempo possibile: "Aprire tempestivamente gli asili nido, garantire scuole adeguate, impegnarsi per ridurre le interruzioni volontarie di gravidanza, facilitare nuove iniziative imprenditoriali in grado di creare lavoro."