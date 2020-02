Siracusa, emergenza Coronavirus: domani camici bianchi a raccolta

Condividere un'azione unica ed omogenea relativamente alle linee di indirizzo emanate dal Ministero della Salute per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus.

Con questo obiettivo il presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, ha convocato convoca i camici bianchi per domani alle ore 18.30 nella sede dell'Ordine, in corso Gelone 103.

"Il Ministero della Salute – sottolinea il presidente- sta operando a stretto contatto con la FNOMCeO, come importante segnale di riconoscimento anche del ruolo sociale che da sempre riveste la professione medica nel suo rapporto con i cittadini".

"Infatti, lo scenario che si sta delineando - dichiara il presidente Madeddu- richiede da parte di tutto il personale sanitario un impegno mirato e responsabile, ed una chiara e precisa conoscenza della situazione reale, in modo tale da poter valutare concretamente e con cognizione di causa i potenziali casi che si possono presentare ed operare quegli interventi atti a contenere ed anche le preoccupazioni e le paure della popolazione, che inevitabilmente possono tradursi in reazioni eccessive o manifestazioni di panico collettivo”.