Chiusura Sp Noto-Pachino, Rossana Cannata: "I lavori non dureranno 5 mesi. Rettifica dell'ordinanza"

"La chiusura della Sp 19 Noto-Pachino per la realizzazione della bretella che collega allo svincolo autostradale si concluderanno il 4 maggio".

Lo comunica la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che evidenzia come “si sia verificato un errore di comunicazione nell’individuare in 5 mesi la chiusura dell’arteria in questione. Tanto che il VII settore Viabilità del Libero consorzio di Siracusa già in giornata procederà a una rettifica dell’ordinanza con l’inserimento della tempistica corretta. Da parte mia - aggiunge - nonché dell’assessore regionale c’è l’impegno a essere sempre vigili su questa arteria affinché disagi e tempi di chiusura siano ridotti al minimo, valutando ogni possibile soluzione alternativa che possa consentire all’impresa, frattempo, di terminare celermente i lavori e consegnare una arteria che la zona Sud reclama ormai da troppo tempo".