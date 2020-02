Siracusa, richiesta al Commissario straordinario di emendare il Bilancio previsione 2020

I 4 consiglieri comunale sospesi di Forza Italia , Ferdinando Messina, Federica Barbagallo, Gianni Boscarino e Alessandro Di Mauro hanno inviato al Commissario Straordinario richieste di emendare alcune voci del Bilancio di Previsione 2020 del Comune di Siracusa secondo gli impegni assunti dal civico consesso.

Nello specifico si chiede "di ridurre la voce in entrata del capitolo rinnovo concessione loculi in adesione alla mozione votata dal consiglio comunale che prevede il rinnovo dei loculi a partire dal primo gennaio 2021; di ridurre la voce in entrata del capitolo occupazione suolo pubblico in adesione alla mozione votata dal Consiglio Comunale; di aumentare la disponibilità dei capitoli di spesa in uscita destinati all’assunzione di agenti di Polizia Municipale e di prevedere la voce in entrata con l’istituzione di nuovo capitolo “proventi cessioni quote sociali società partecipate”.