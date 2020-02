Chiusura Sp Noto-Pachino, il sindaco Bonfanti: "Riapertura entro il 4 maggio, stagione estiva non penalizzata"

La chiusura per 5 mesi della Sp Noto-Pachino non preoccupa , invece, più di tanto il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.

“Quel tratto di Sp 19 Noto-Pachino - dichiara il primo cittadino - sarà riaperto entro il 4 maggio, così da non penalizzare la stagione estiva. È una chiusura necessaria - aggiunge - lamentiamo la carenza di infrastrutture e proprio adesso che il Governo Regionale e l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone stanno trasformando la Sicilia in un grande cantiere, dobbiamo mettere in conto qualche sacrificio. La conclusione dei lavori vedrà benefici importantissimi per tutta la zona sud della nostra provincia”.