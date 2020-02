Melilli, successo di partecipazione ieri al seminario su “Bullismo, disabilità e legalità”

Successo di partecipazione, ieri, in sala consiliare, per il seminario “bullismo, disabilità e legalità”, organizzato dalla psicologa Veronica Castro, insieme alla docente Matilde Magnano e patrocinato dall’amministrazione melillese.

Emerse le linee guida di buonsenso, tra cui: bandire il pietismo dai gesti e dal linguaggio quotidiano, ottimizzare i servizi per ridurre i disagi quotidiani che vivono le persone con disabilità, mettere in campo tutte quelle strategie che contengano e contrastino il fenomeno del bullismo, preservando i soggetti più fragili che diventano oggetto di scherno, prevaricazione e finanche maltrattamenti, utilizzare le tutele che le leggi offrono in caso di soprusi e violazioni perpetrate ai danni dei minori e delle loro famiglie. Presente anche l’Ordine degli avvocati.