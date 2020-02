Solarino, premialità per la raccolta differenziata: nel 2018 al 70.27%

Il Comune di Solarino per il secondo anno premiato dalla Regione per aver raggiunto la soglia del 65% di raccolta differenziata nel 2018.

Ieri l’Assessorato per le autonomie locali ha pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi alla premialità.

Il comune di Solarino è l'unico della provincia di Siracusa ad aver ottenuto il riconoscimento con una percentuale di raccolta differenziata al 70.27%. Il decreto assegna al Comune di Solarino 74.644 euro.

"Siamo fiduciosi - scrive il sindaco Sebastiano Scorpo - nel fatto che una riconferma della premialità potrà vederci protagonisti in quanto il 2019 è stato chiuso con il dato record del 76,53%. Questi sono i risultati degni di un’intera comunità virtuosa e rispettosa dell’ambiente".