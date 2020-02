Siracusa, campagna "Truck and bus": controllati 88 tra tir e autobus

Dal 10 al 16 febbraio anche sulle strade del Siracusano si è svolta la campagna "Truck and Bus” programmata come ogni anno dal Network Europeo delle Polizie Stradali “Tispol”. L’obiettivo è quello di elevare gli “standards” di sicurezza stradale.

La Polstrada di Siracusa ha predisposto sulla intera viabilità autostradale controlli mirati ai veicoli adibiti al trasporto merci e agli autobus sia di immatricolazione nazionale che straniera, nonché controlli allo stato psicofisico dei conducenti, al rispetto dei limiti di velocità, alla verifica della rispondenza alla normativa Adr sul trasporto di merci pericolose o altamente infiammabili, al rispetto delle prescrizioni indicate in licenza e ad ogni ulteriore controllo documentale.

Sono stati controllati 50 veicoli per trasporto merci nazionali, 38 dei quali sono stati sanzionati. In 4 casi è stato rilevato eccesso di velocità mentre una infrazione è stata elevata per omissione nell’uso delle cinture di sicurezza. Cinque veicoli sono stati sanzionati per violazioni sui tempi di riposo e quattro per violazioni alle dimensioni, mentre 17 sono state le infrazioni complessive accertate per irregolarità riscontrate nei documenti del conducente o dei veicoli e una per irregolarità sui documenti di trasporto. Inoltre, sono state rilevate 21 infrazioni per altre violazioni delle norme del Codice della Strada.

Sono stati, inoltre, controllati 19 autobus, sei dei quali sono stati sanzionati. Le infrazioni rilevate relative all’eccesso di velocità sono state due e due infrazioni sono state accertate per inefficienze tecniche e/o al carico degli autobus. Cinque sono state le infrazioni complessive accertate per irregolarità riscontrate nei documenti dei veicoli e nei documenti di trasporto.