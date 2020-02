Grave incidente stradale sulla ex 114, scontro auto-moto: il centauro in elisoccorso al Cannizzaro

Un grave incidente si è registrato questa mattina sulla ex 114, tra Priolo ed Augusta. Coinvolti un'auto e una noto. Ad avere la peggio il giovane centauro che avrebbe riportato gravi lesioni ad un piede.

Sul posto i Carabinieri e il 118. E' stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasferire il giovane al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Sulla strada, per consentire i soccorsi e i successivi rilievi, lunghe file.