Siracusa, Fantassunzioni: condanna per 5 ex consiglieri comunali

Otto condanne per truffa, un’assoluzione e tre a non doversi procedere per prescrizione nell'ambito del processo "Fantassunzioni a Siracusa". Queste le sentenze per sei ex consiglieri comunali ed altrettanti imprenditori. L’inchiesta era scattata nel 2013. Secondo l'accusa gli ex consiglieri si sarebbero fatti assumere fittiziamente per intascare i rimborsi del Comune e dividerli con i datori di lavoro.

Il giudice ha condannato a un anno e 5 mesi di reclusione Sergio Bonafede; a 2 anni Adolfo Mollica; a 2 anni e 2 mesi

Piero Maltese; a 2 anni Riccardo Cavallaro; a 1 anno e 5 mesi Franco Formica, tutti ex consiglieri; a 2 anni Giuseppe Serra; a 2 anni Sebastiano Solerte; a 2 anni Marco Romano, tutti imprenditori.

