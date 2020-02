Chiusura Sp Noto-Pachino, il Comune di Portopalo non ci sta: "Danno enorme per l'economia e per la salute dei cittadini"

Un provvedimento, quella della chiusura per 5 mesi della Sp Noto-Pachino, che arriva come una doccia fredda ed inaspettata per i territori a sud di Noto.

Da Portopalo arriva la prima reazione forte a firma del sindaco, Gaetano Montoneri e dell'assessore Rachele Rocca: "Impensabile chiudere la Pachino-Noto per cinque mesi. Siamo assolutamente contrari - dichiarano - a questa sbagliatissima scelta degli organi competenti di isolarci dal resto del territorio.

Con tutto il rispetto per i lavori per la bretella autostradale, contenti che si concluda dopo decenni un’opera di grande importanza, non possiamo accettare che si chiuda al transito la strada di principale accesso al nostro territorio nel periodo in cui inizia la stagione turistica.

Abbiamo contattato già - aggiungono - esponenti del Governo Regionale, cercheremo in ogni modo di bloccare questo provvedimento completamente sbagliato e trovare un altro tipo di soluzione. Questa chiusura sarebbe un danno enorme per l’indotto economico del nostro territorio, per la salute dei nostri cittadini collegati ai più vicini ospedali proprio da questa arteria".