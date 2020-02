Inverno con temperature oltre la media, coltivazioni a rischio

Temperature invernali 1,65°C sopra la media storica, poca pioggia, fioriture premature e rischio di siccità e gelate sui raccolti: Coldiretti fotografa così i campi del Paese. Il caldo anomalo sta mandando in tilt la natura con un anticipo di primavera: germogli e piantine che spuntano ora, però, rischiano di essere uccisi dal gelo che potrebbe ancora arrivare, mentre le scarse precipitazioni creano problemi per l'irrigazione e per l'alimentazione degli animali da pascolo.