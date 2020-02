Siracusa, partito il rifacimento del manto stradale in via Luigi Doumontier

Via, da questa mattina, al rifacimento del manto stradale in via Luigi Doumontier.

Lo stato di degrado di Via Luigi Doumontier era stato oggetto del dibattito espresso dall'allora consigliere comunale, Michele Buonomo

"La Via Doumentier era stata già attenzionata con l'eliminazione di vegetazione inopportuna e spazzatura sparsa. - dice Buonomo - Adesso finalmente il rifacimento dell'asfalto stradale disconnesso. Parliamo di una delle poche strade a non essere mai stata riqualificata tra la zona di Bosco Minniti e Via Monteforte".