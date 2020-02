Siracusa, ritardi su indennità di malattia ai marittimi: monta il malumore

Inspiegabile lentezza burocratica, eccessivo ritardo nei pagamenti delle Indennità di malattia ai marittimi sbarcati per malattia per più di 30 giorni.

La denuncia di una situazione insostenibile arriva dal segreterio regionale dell'Ugl Mare e porti, Salvatore Abramo, visto che il problema riguarda tutti i marittimi siciliani.

"Sono evidenti - scrive Abramo - le difficoltà che ha il marittimo nel mettersi in contatto con gli organi preposti oltre alle difficoltà economiche che quotidianamente i lavoratori marittimi e le loro famiglie devono fronteggiare, non percependo nei tempi celeri la dovuta Indennità. Non escludiamo qualora la problematica continuasse di proclamare lo sciopero generale nei porti. Auspichiamo - conclude - che il Ministero competente, l’Istituto di previdenza e sedi territoriali, l’assessorato regionale, ognuno per la propria competenza, si adoperino per risolvere il problema". problematica