Nuova stagione motoristica e Ortigia vs Sport Managment, giovedì doppio appuntamento in Cittadella

Bracciate e rombo di motori. Così Circolo Canottieri Ortigia e Motoclub Pegaso Siracusa, insieme, danno appuntamento ai cittadini per mercoledì alla Cittadella dello Sport per un doppio appuntamento sportivo.

Alle 15 il match di pallanuoto, per la seconda giornata di ritorno del campionato di A1 fra Ortigia e Sport Managment e al termine della gara, la presentazione della nuova stagione motoristica del sodalizio siracusano, ai nastri di partenza fra campionati regionali e nazionali Fmi con piloti di tutte le età e di varie categorie (motocross, enduro e trial). Alcuni dei giovanissimi piloti, tra l'altro, avranno la possibilità di sfilare con i campioni biancoverdi in occasione della presentazione delle squadre e successivamente assistere al match del sette di Stefano Piccardo che ha anticipato la gara di campionato a mercoledì visto l'impegno di sabato prossimo, nell'andata delle semifinali di EuroCup a Oradea in Romania.