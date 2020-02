Torneo provinciale giovanile di scacchi 2020, alunni di Canicattini Bagni conquistano il terzo posto

Il gioco degli scacchi diventa strumento didattico per gli alunni delle classi quinte dei plessi Mazzini e Garibaldi e della scuola secondaria di 1° grado del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattini Bagni che, ogni sabato mattina, si sono dati appuntamento a scuola per apprendere questo affascinante “sport della mente”.

L’uso dell’orologio nelle partite a tempo, ha dato, inoltre, agli alunni del “G. Verga”, la possibilità di esercitarsi sulla gestione del tempo, esercizio utile nella conduzione della vita scolastica.

I ragazzi hanno anche partecipato al Torneo provinciale giovanile di scacchi 2020, organizzato dal Circolo scacchistico “Paolo Boi” di Siracusa, che si è svolto la scorsa domenica 9 Febbraio al Centro Commerciale Archimede.

Torneo che ha visto gli alunni canicattinesi tra i protagonisti e la giovanissima Alice Oddone della 5° A del plesso Mazzini conquistare un 3° posto nella categoria “Under 12” nel corso della finale provinciale giovanile, portando a scuola una bella coppa in aggiunta ai premi della squadra.