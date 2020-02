Siracusa, raccolta differenziata: via i cassonetti da zona Isola

Via i cassonetti da Contrada Isola a Siracusa, più precisamente da via del Pettirosso, traversa Carrozzieri, contrada Caderini e villaggio Helios.

Le operazioni, curate dai dipendenti della Tekra, che domani interverranno nella zona di contrada Case Abela.

Novità anche nella distribuzione dei mastelli che non avrà più sede in via Italia 105, ma in via Elorina, dove la consegna avviene tutti i giorni (domeniche escluse) dalla 7,30 alle 14.

“La polizia ambientale – avverte l'assessore all'Igiene urbana, Andrea Buccheri – effettuerà controlli in tutte le zone in cui sono stati tolti i cassonetti stradali, ragione per cui invito chi non l'avesse ancora fatto, per evitare sanzioni, di mettersi in regola al più presto”. L'invito è esteso anche ai commercianti e agli amministratori di condominio, che possono dotarsi del contenitori carrellati recandosi agli uffici comunali del settore Ambiente, in via Brenta al piano terra, per presentare le richieste.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata il trend è in crescita. Nel mese di gennaio il valore si è attestato al 35 percento, dato che è salito al 37 nei primi 10 giorni di febbraio. “Un risultato estremamente positivo – commenta l'assessore Buccheri – che potrà ulteriormente crescere con la definitiva rimozione dei cassonetti stradali e l'estensione del porta a porta in tutta la città. Sarà necessaria la collaborazione di tutti ma sono certo che gli utenti comprenderanno presto la comodità di conferire i rifiuti davanti al proprio portone di casa e la facilità del differenziare, pratica che molti di noi già effettuano attraverso i centri comunali di raccolta di via Stentinello e contrada Arenaura”.