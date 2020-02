Siracusa, blitz dei Carabinieri al Bronx: arrestate quattro persone per spaccio

Quatto arresti per spaccio, a Siracusa, nel quartiere denominato il Bronx. Ancora capillari i controlli dei Carabinieri in una piazza di spaccio tra le più note in città. Già da questa mattina sono partite le operazioni che hanno portato all'arresto di quattro persone che, secondo quanto ricostruito, pare abbiano gestito da tempo il giro di droga. Dall'alto, i Carabinieri hanno sorvolato, con l'elicottero, via Costanza Bruno.

(Notizia in aggiornamento)