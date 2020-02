Melilli, ipermercato da Auchan a Conad: chiesta cassa integrazione

Cassa integrazione per il 60% della forza lavoro. Questa la richiesta di Conad per quanto riguarda il passaggio dell'ipermercato da Auchan a Conad.

In tutta la Sicilia sono coinvolti 800 lavoratori dei punti vendita di Palermo (Conca d'oro e Palermo Carini), Misterbianco, Porte di Catania e Melilli.

Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, chiede “maggiore chiarezza rispetto al piano presentato nei mesi scorsi che sembra incoerente con la richiesta di cassa integrazione. Ci auguriamo che si tratti di uno strumento temporaneo finalizzato alla riorganizzazione ed al rilancio dell'impresa e non dell'anticamera di licenziamenti collettivi”. Da parte delle segreterie nazionali è stata avanzata subito una richiesta di incontro con il ministero.