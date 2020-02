Siracusa e Augusta, Don Luigi Ciotti incontra gli studenti

Libera e Avviso pubblico si preparano a celebrare la 25ma edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si terrà il 21 marzo a Palermo.

In preparazione della manifestazione nazionale il Coordinamento provinciale di Libera Siracusa ha promosso una serie di incontri rivolti agli studenti che vedranno anche presente Don Luigi Ciotti. La prima tappa in provincia di Siracusa sarà il 19 febbraio: Don Luigi incontrerà dapprima ad Augusta, dalle 9.30 presso l’Auditorium Amato, e a seguire dalle 11.30 a Siracusa, all'Istituto Einaudi, rappresentanze degli studenti di tutti gli istituti superiori delle due città.

La giornata si concluderà con la visita all’Istituto Comprensivo Archimede di Siracusa, dove, Don Luigi incontrerà il neo Presidio di Libera Siracusa dedicato a “Mario Francese”.