Siracusa, la storia di Eligia Ardita su "Amore criminale": dal sogno di una famiglia perfetta alla tragedia. VIDEO

La storia di Eligia Ardita, l'infermiera siracusana morta due settimane prima di dare alla luce la sua piccola Giulia, raccontata ieri sera nella trasmissione di Rai 3 "Amore criminale" condotta da Veronica Pivetti.

Ad uccidere la giovane donna che per tutta la sua vita aveva sognato una famiglia perfetta, secondo la sentenza di primo grado del tribunale di Siracusa, è stato il marito Christian Leonardi, descritto come un uomo-bambino incapace di assumersi le proprie responsabilità.

Al culmine di una lite scoppiata nell'appartamento della coppia a via Calatabiano, a Siracusa, il 19 gennaio del 2015, secondo la ricostruzione basata sugli atti processuali, Christian uccide Eligia e con lei la piccola Giulia che portava in grembo. Solo la grande tenacia della famiglia di Eligia con papà Agatino in testa, fa sì che la verità sull'accaduto sia scoperta.

Leonardi in primo grado è stato condannato all'ergastolo e adesso è in attesa del verdetto di Appello.

Intanto quella che era la casa della coppia, per volere della famiglia di Eligia, è diventata simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

Per vedere la puntata clicca sul player