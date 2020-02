Siracusa, una stagista speciale in hotel: è Nicoletta "dolcezza e grinta"

Dopo Vittorio, primo barman con sindrome di Down in provincia di Siracusa, arriva Nicoletta.

Una ragazza dolce e grintosa, che ha cominciato il secondo tirocinio formativo promosso dalla sezione siracusana dall’Associazione Italiana Persone Down, grazie al progetto "Chi trova un lavoro trova un tesoro" finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione.

"Questo è il coronamento di un sogno per Nicoletta - commentano dall'Aipd - Ha iniziato la sua avventura presso Una Hotels One di Siracusa. Competenza, professionalità, voglia di imparare, possibilità di confronto paritario con i colleghi e tanta ma tanta grinta, sono gli ingredienti principali che la animano".