Lentini, duplice omicidio: c'è un altro fermato. Sarebbe un altro custode

un altro indagato pe il duplice omicidio di contrada Xirumi, a Lentini.

È stato fermato un altro custode, un 70enne, Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Siracusa ed eseguito dalla Polizia di Stato.

L'anziano, secondo gli inquirenti, sarebbe coinvolto nel delitto, avvenuto la notte tra domenica e lunedì scorsa, in cui hanno perso la vita i catanesi Massimo Casella, 47 anni, e Agatino Saraniti, 19 anni, uccisi a colpi di fucile. Per il duplice omicidio e per il ferimento di un terzo uomo, Gregorio Signorelli, 36 anni, è stato già arrestato Giuseppe Sallemi, 42 anni, guardiano del fondo agricolo.