Siracusa, cinese con influenza sospetta all'Umberto I°: attivate tutte le misure precauzionali

Un cittadino cinese con tosse sospetta ieri a Siracusa.

La notizia è circolata a metà mattinata.

Secondo quanto è dato sapere: ieri mattina al Pronto soccorso si è presentato un uomo asiatico di circa 40 anni, con tosse sospetta che ha allertato medici e infermieri. L'uomo proviene da una regione cinese lontana da quella interessata. E' scattato subito il Piano di prevenzione con l'adozione si sistemi di protezione personali e l'isolamento dell'uomo in una stanza del presidio, in attesa di mettere in atto tutti gli interventi previsti dal protocollo sanitario ministeriale.

Già fatti tutti gli esami del caso, compreso il tampone del quale si attendono i risultati.