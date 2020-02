Lentini, dà in escandescenze in ospedale: finisce ai domiciliari

Si reca al Pronto Soccorso di Lentini e dà in escandescenze perché pretende cure immediate. Danneggia alcune suppellettili e reagisce in malo moro all'intervento della Polizia.

Un giovane di 22 anni, Alfio Simone Sapienza, viene pertanto arrestato con l'accusa di evasione, danneggiamento, resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.