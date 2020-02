Priolo, furto di energia elettrica: 40enne ai domiciliari

E' finito ai domiciliari con l'accusa di furto di energia elettrica: si tratta i Giuseppe Rasizzi Scalora, 40enne di origine pugliese, ma priolese di adozione.

Ieri pomeriggio durante una serie di controlli dei Carabinieri in collaborazione con il personale tecnico dell’Enel, è stato scoperto che l'uomo in casa utilizzava la linea elettrica pubblica. Il misuratore di corrente manomesso è controllato dai tecnici e per l'uomo è scattato l'arresto.