Solarino, nascondeva in casa cocaina, marijuana e hashish: arrestato

Nascondeva in casa droga e pertanto è stato arrestato dai Carabinieri.

Si tratta di un 32enne, operaio incensurato, che, a seguito di perquisizione domiciliare e personale, è stato trovato in possesso di grammi 4,50 di cocaina contenuta in un sacchetto di cellophane custodito nella tasca del proprio giubbotto, 10 grammi di marijuana e 0,54 di hashish nascosti nel cassetto del mobile porta televisore ed, infine, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.